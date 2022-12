Siege für Wagner-Brüder und Schröder - Suns verlieren erneut Die Orlando Magic mit Franz und Moritz Wagner in der Startaufstellung haben in der NBA den achten Saisonsieg geholt. Basketball-Nationalspieler Franz Wagner ... dpa

Orlando -Die Orlando Magic mit Franz und Moritz Wagner in der Startaufstellung haben in der NBA den achten Saisonsieg geholt. Basketball-Nationalspieler Franz Wagner war beim 111:99 am Sonntag mit seinen 23 Punkten bester Werfer für sein Team. Sein älterer Bruder Moritz Wagner kam auf 6 Zähler.