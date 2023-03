Siegemund erreicht zweite Runde bei Miami Open Billie-Jean-King-Cup-Spielerin Laura Siegemund hat beim Masters in Miami ihr Erstrundenmatch gewonnen. Die 35-Jährige aus Filderstadt gewann am Dienstag (Ort... dpa

ARCHIV - Laura Siegemund spielt einen Ball. Maximilian Haupt/dpa

Miami -Billie-Jean-King-Cup-Spielerin Laura Siegemund hat beim Masters in Miami ihr Erstrundenmatch gewonnen. Die 35-Jährige aus Filderstadt gewann am Dienstag (Ortszeit) 6:3, 6:4 gegen Maya Sherif aus Ägypten. Siegemund trifft als nächstes auf die an Nummer 21 gesetzte Spanierin Paula Badosa.