Silence Please imponiert im Silbernen Pferd Jockey-Routinier Josef Bojko hat mit der 57:10 Mitfavoritin Silence Please das Silberne Pferd gewonnen. Beim Saisonfinale auf der Galopprennbahn Hoppegarten ... dpa

ARCHIV - Übersicht bei dem 131. Longines Großer Preis von Berlin Pferderennen auf der Rennbahn Hoppegarten. Gerald Matzka/dpa/Archivbild

Hoppegarten -Jockey-Routinier Josef Bojko hat mit der 57:10 Mitfavoritin Silence Please das Silberne Pferd gewonnen. Beim Saisonfinale auf der Galopprennbahn Hoppegarten setzte sich der 51-Jährige gebürtige Slowake am Sonntag mit der fünfjährigen Stute vor 7900 Besuchern überlegen mit fünf Längen Vorsprung vor dem Favoriten und zeitig an der Spitze liegenden Nerium (Bauyrzhan Murzabayev) durch. Auf dem dritten Platz in dem mit 55.000 Euro dotierten Gruppe III-Rennen über Steherdistanz von 3000 Metern folgte weit zurück (sieben Längen) die formbeständige Stute Stella (Rene Piechulek).