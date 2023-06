„Sind das Dark Horse“ - CGN will Valorant Ascension gewinnen

Die europäische Valorant-Elite sucht ein neues Mitglied. Zehn Teams duellieren sich beim Ascension um den Aufstieg in die VCT EMEA League, darunter auch DACH...

Berlin -Die europäische Valorant-Elite sucht ein neues Mitglied. Zehn Teams duellieren sich beim Ascension um den Aufstieg in die VCT EMEA League, darunter auch DACH-Meister CGN Esports.

Das Team der E-Sport-Organisation aus Köln blickt selbstbewusst auf das Aufstiegsturnier, wie CGNs Benjamin „BennY“ Domgörgen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte: „Wir sind ein bisschen das Dark Horse und man hat uns nicht ganz auf dem Schirm.“

Als Minimalziel gibt der 25-Jährige einen Platz unter den besten vier aus, insgeheim hofft er aber auf mehr: „Ich möchte eigentlich gewinnen.“ Dafür muss CGN aber zunächst die Gruppenphase überstehen. Gegner sind unter anderem Digital Athletics und der frühere Masters-Sieger Acend.

Sollte das Team beim Ascension gewinnen, winkt der Aufstieg in die EMEA League. Weil die Teilnahme an der Topliga an Bedingungen durch Veranstalter Riot Games geknüpft ist, wird im Hintergrund bereits gearbeitet, wie Lucas Studt, Geschäftsführer der CGN Esports GmbH, auf dpa-Anfrage erklärte. Man sei „bestens vorbereitet auf jegliche Hürden“, weil: „Wer zu der Valorant Elite Europas gehören möchte, muss sich entsprechend vorbereiten.“