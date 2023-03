SK Gaming gelingt Traumstart in neue Saison der LoL-Liga LEC Mit drei Siegen in der ersten Spielwoche ist SK Gaming perfekt in die Frühlingssaison der League-of-Legends-Liga LEC gestartet. Fnatic kommt trotz Spielerwec... dpa

HANDOUT - SK belohnte sich zum Start des Spring Splits der LoL-Liga LEC mit drei Siegen. Riot Games/dpa

Berlin -Mit drei Siegen in der ersten Spielwoche ist SK Gaming perfekt in die Frühlingssaison der League-of-Legends-Liga LEC gestartet. Fnatic kommt trotz Spielerwechsels weiter nicht in Fahrt.