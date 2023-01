SK Gaming greift mit „Superteam“ in der Prime League an Nach mehreren Saisons, die meist im Mittelfeld endeten, greift SK Gaming in der deutschsprachigen Prime League an. Teams und Talente zollen der neuen Aufstel... Von Benedikt Wenck , dpa

Berlin -Manche betrachten es als „Superteam“: SK Gaming hat mit seiner neuen Mannschaft in der Prime League viel Erfahrung in die deutschsprachige League-of-Legends-Liga geholt. Vier der fünf Spieler traten bereits auf dem höchsten europäischen Niveau in der LEC an.