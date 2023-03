SK Prime beendet Traumlauf von BIG in LoL-Liga Prime League

Als Außenseiter fehlte BIG in der League-of-Legends-Liga Prime League nur noch eine Serie zum Endspiel. Im Lower-Bracket-Finale gegen Mitfavorit SK Gaming Pr...

Berlin -Als Außenseiter fehlte BIG in der League-of-Legends-Liga Prime League nur noch eine Serie zum Endspiel. Im Lower-Bracket-Finale gegen Mitfavorit SK Gaming Prime fand der starke Lauf nun aber ein Ende.

„Wir haben gegen Unicorns of Love nicht gut gespielt, daher haben wir uns in den Tagen danach so gut vorbereitet wie möglich“, sagte SK-Support Olivier „Prime“ Payet im Interview nach dem Spiel. „Es waren immer noch nicht die saubersten Spiele, die wir je gespielt haben. Aber ich bin glücklich über unsere Leistung.“

Nach einer knappen Qualifikation hatte BIG die starke Form in den Playoffs fortgeführt und sich bis ins Lower-Bracket-Finale durchgespielt. Auch gegen SK war das Team zu Beginn nicht chancenlos. Zwar verlor BIG das erste Spiel, glich im zweiten Spiel in Marathonlänge aber wieder aus.

Danach zerschlugen sich die Hoffnungen jedoch. SK wurde der Favoritenrolle gerecht und machte mit zwei klaren Siegen den Sack zu. Die Aufstellung steht damit als zweiter Teilnehmer an den EMEA Masters fest und trifft im Finale auf Titelverteidiger Unicorns of Love: Sexy Edition, dem das Team in der Upper Bracket unterlegen war.