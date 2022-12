Botschafter des Friedens: Wlady Heraskewytsch kämpft für die Ukraine

Wladyslaw Heraskewytsch benötigte nicht viel, um die Welt zu alarmieren. Am 11. Februar, nach seinem dritten Lauf im olympischen Skeleton-Rennen in Peking, hielt er ein weißes Schild in die Höhe: „No war in Ukraine“ stand darauf. Die New York Times beschrieb den vom IOC als Aufruf zum Frieden geduldeten Protest als einen „zentralen Moment“ der Spiele, geholfen hat er nichts: 13 Tage später griff Russland die Ukraine an. „Ich konnte es nicht glauben.“

Wlady, wie Heraskewytsch von den Rodlern genannt wird, geht seitdem jeden Tag müde zu Bett. Müde, weil er stundenlang am Handy hängt oder vor dem Laptop sitzt, um Hilfe für die Ukraine zu organisieren. Er hat eine eigene Stiftung gegründet, ganz wichtig ist ihm, Kindern zu helfen: mit Sport, und dieser Tage mit Weihnachtsgeschenken. „Ich gehe mit dem Gedanken ins Bett“, sagt er, „dass ich mein Bestes geben will – und wenn ich heute nur einem Kind geholfen habe, dann habe ich seine Welt besser gemacht.“

Mutter und Freundin von Heraskewytsch sind noch in Kiew

Heraskewytsch weiß, dass er noch Glück hat. Er wird bald 24 Jahre alt, aber zum Militär haben sie ihn nicht eingezogen. Er solle der Ukraine lieber auf seine Art helfen, habe ihm die Armee gesagt. Also tut er, was in seiner Macht steht – dieser Tage aus einer Ferienwohnung in Schönau am Königssee heraus. Freunde haben sie zur Verfügung gestellt. Dort wohnt er mit seinem Vater Mychajlo. Die Mutter, die Freundin – sie sind weiter in Kiew. „Ich bin in Sorge“, sagt Heraskewytsch.

Gemeinsam mit Rodel-Olympiasieger Felix Loch und dem Verein „Athletes for Ukraine“ hat Heraskewytsch an diesem Mittwoch am Olympiastützpunkt Berchtesgaden einen Sportnachmittag für Kinder gestaltet. Seine Stiftung organisiert diese Angebote auch in der Ukraine. Mit Sport könne er Kindern ein Stück der „verlorenen Kindheit“ zurückbringen, sagt er. Und dann, wie eben am Mittwoch mit ukrainischen Flüchtlingen, „siehst du das Glück in ihren Augen, und das ist wunderbar“.

Umso schwerer fällt es Heraskewytsch zu verstehen, dass das IOC darüber diskutiert, russische und belarussische Sportler bereits zu den Spielen 2024 in Paris wieder zuzulassen. Er hält russischen Athleten zugute, dass sie „gehirngewaschen“ sind, dass sie „nicht wissen, was sie tun“. Dennoch: „Wir sollten ihnen nicht die Gelegenheit geben, den Krieg zu promoten“, wie sie dies täten. „Athleten sind Botschafter der olympischen Werte“, betont er, also: für Frieden.

Lisa Ressler, Ehefrau von Rodel-Olympiasieger Felix Loch mit dem Skeleton-Fahrer Wladyslaw Heraskewytsch aus der Ukraine, der bei ihrer Familie Weihnachten verbringt. imago/Eibner

Heraskewytschs Unverständnis wird umso größer, wenn er mit emotionsgeladener Stimme über diesen Krieg und dessen Folgen spricht. „Ja“, sagt er, „russische Athleten können nicht an Wettkämpfen teilnehmen“, das stünde aber doch in keinerlei Verhältnis. „Ukrainische Athleten können nicht mal in ihren Häusern leben“, und, noch schlimmer: „Ukrainische Athleten können nicht an Wettbewerben teilnehmen, weil sie ihr Leben verloren haben.“ Mehr als 200 seien bereits tot.

Seine eigene sportliche Karriere verfolgt Heraskewytsch gerade so nebenbei. Bei Olympia belegte er Rang 18, gerade ist er vom Weltcup in Lake Placid zurückgekehrt, da wurde er Zwölfter – nebenbei hat er auch dort Spenden und Hilfsgüter organisiert, angetrieben von den Nachrichten und Videos aus der Ukraine. „Es ist schlimm“, sagt er, die Menschen hätten „keine Heimat, keinen Strom, keine Arbeit, Menschen sterben, Geschäfte sterben – es ist ein Desaster.“

Doch: Heraskewytsch gibt nicht auf – weil die, denen er hilft, es auch nicht tun. „Die Menschen haben noch immer Hoffnung“, berichtet er, „sie glauben, dass alles gut werden wird.“ Er selbst findet dafür „kaum Worte … Wie können die Menschen nur so optimistisch sein?“. Ja, wie? „Das sind die Ukrainer“, und gerade auch die Unterstützung aus aller Welt „motiviert die Ukrainer, stark zu bleiben – also habe auch ich die Hoffnung, dass alles gut werden wird.“

Weihnachten wird Heraskewytsch bei Felix Loch, dessen engagierter Frau Lisa und deren drei Kindern verbringen. „Felix ist ein Vorbild“, sagt er, deswegen sei das „eine große Ehre für mich. Ich freue mich sehr.“ Dann aber wird er gleich wieder alles daran setzen, dass auch andere wieder ein Lächeln im Gesicht haben können.