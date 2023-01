Erfolgreicher als alle anderen: Keine Skifahrerin gewann so oft wie Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin sank in den Schnee und küsste ihre Ski, dann weinte sie in den Armen von Mama Eileen. Unter dem Applaus ihrer Konkurrentinnen feierte die amerikanische Ausnahmeathletin in Kranjska Gora ihren 82. Weltcuperfolg, mit dem sie den Rekord ihrer 2019 zurückgetretenen Teamkollegin Lindsey Vonn einstellte. „Ich war so nervös, dass ich sogar Flecken im Gesicht hatte. Es war ein Kampf“, sagte die 27-Jährige mit zittriger Stimme: „Vielleicht können wir jetzt endlich aufhören, über den Rekord zu sprechen.“

Egal ob Trainer, Renn-Organisatoren oder Pistenarbeiter: Am Sonntag blickten in den slowenischen Bergen alle bewundernd auf die Anzeigetafel, als Shiffrin mit 0,77 Sekunden vor Federica Brignone aus Italien ins Ziel kam. „Sie ist jetzt einfach die Größte der Geschichte“, sagte Brignone.

Mikaela Shiffrin fährt technisch nahe an der Perfektion

Rund elf Jahre nach ihrem ersten Weltcupstart und ein Jahr nach dem medaillenlosen Olympia-Debakel ist Shiffrin die erfolgreichste Skirennfahrerin in der Geschichte des Alpinsports. Zwei Olympiasiege, sechs WM-Titel, 82 Erfolge im Weltcup, dazu vier große Kristallkugeln für den Triumph im Gesamtklassement: Die Vormachtstellung der 27-Jährigen ist unverkennbar. „Das war heute vielleicht mein bestes Skifahren. Ich hoffe, ich kann das wiederholen“, sagte Shiffrin.

In Kranjska Gora überzeugte die Allrounderin erneut mit ihrem simplen Fahrstil. Ihre ruhige und zentrale Haltung des Oberkörpers sowie die runden Schwünge waren wie oft nahe der Perfektion. „Sie ist seit Jahren die Sportlerin schlechthin in allen Bereichen. Sowohl von der Athletik her, auch von der Skitechnik. Hat keine Innen- und Außenlagen, steht total zentral über dem Ski“, meint Alpin-Chef Wolfgang Maier.

In Sotschi wurde die Frau aus Colorado mit 18 Jahren die jüngste Olympiasiegerin im Slalom. Ende 2018 war sie die erste Skifahrerin, die in allen sechs Weltcup-Disziplinen ein Rennen gewann. 2019 stand Shiffrin die vierte WM hintereinander im Torlauf ganz oben auf dem Podest.

Ihr Karriere ist aber auch durchzogen von Selbstzweifeln. Ihr Selbstbewusstsein war phasenweise verschwunden. So wie bei Olympia in Peking, als sie in ihren Paradedisziplinen Slalom und Riesenslalom ausschied. Doch irgendwie gelang es Shiffrin immer, sich aus Tiefs zu befreien. Auch aus dem mentalen, nachdem ihr Vater Jeff 2020 gestorben war. Damals dachte Shiffrin ans Karriereende. Ihr Weg aus dem Loch führte über ihren Freund Aleksander Aamodt Kilde. Im Sommer 2021 machten die Amerikanerin und der norwegische Skirennfahrer ihre Liebe öffentlich.