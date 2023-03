Ski-Gesamtweltcup-Sieger Odermatt überragt in Kranjska Gora

Kranjska Gora -Der Schweizer Skirennfahrer Marco Odermatt hat im slowenischen Kranjska Gora einen Doppelsieg gefeiert.

Nach dem Erfolg im ersten Riesenslalom am Samstag gewann der 25-Jährige auch den zweiten am Sonntag und sicherte sich so den Gesamterfolg in seiner Paradedisziplin, in der er auch Olympiasieger und Weltmeister ist. Im Ziel lag er 0,32 Sekunden vor dem zweitplatzierten Norweger Henrik Kristoffersen. Dritter wurde der Franzose Alexis Pinturault.

Odermatt hatte bereits vor den beiden Rennen als erneuter Gesamtweltcup-Sieger festgestanden. Sein erster Verfolger im Klassement, der auf die Speed-Disziplinen spezialisierte Norweger Aleksander Aamodt Kilde, verzichtete auf die Weltcups in Slowenien und kann ihn beim am Mittwoch beginnenden Saisonfinale in Andorra nicht mehr einholen.

Von den deutschen Athleten schaffte es am Sonntag keiner in den zweiten Durchgang. Stefan Luitz hatte nach seinem Sturz am Samstag Kniebeschwerden und daher auf einen Start im zweiten Rennen verzichtet. Er hoffe, nicht schwerer verletzt zu sein, werde sich aber noch mal durchchecken lassen, erklärte der 30-Jährige. Für Alexander Schmid, den derzeit besten deutschen Riesenslalom-Fahrer, war die Saison verletzungsbedingt schon vorher beendet.