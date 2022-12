Ski-Schock nach WM-Aus.: Neuer bricht sich den Unterschenkel Manuel Neuer hat nach dem WM-Aus den nächsten herben Tiefschlag zu verkraften. Bei einer Ski-Tour bricht er sich das Bein. Die Saison bei Bayern ist für ihn ... Arne Richter , Miriam Schmidt und Jörg Soldwisch , dpa

ARCHIV - Für Bayern-Keeper Manuel Neuer ist die Saison beendet. Lennart Preiss/dpa

München -Die rechte Hand hängt an einem grauen Haltegriff, der Daumen der bandagierten linken Hand zeigt nach oben. Und der Blick spricht tausend Bände. Mit einem bemühten Lächeln versucht Manuel Neuer in seinem Post für die sozialen Medien Optimismus zu demonstrieren. Der weiße Verband um sein in einer Schiene liegendes rechtes Bein kann die Wahrheit aber nicht kaschieren.