Ski-Star Odermatt auf Rekordkurs

Soldeu -Der Schweizer Skirennfahrer Marco Odermatt hat den letzten Super-G des Winters gewonnen und könnte am Wochenende noch den Punkterekord des legendären Hermann Maier knacken.

Der österreichische Ex-Skistar hatte in der Weltcup-Saison 1999/2000 insgesamt 2000 Zähler eingefahren, Odermatt steht nach seinem Triumph in Andorra am Donnerstag bei 1942. Für einen Sieg gibt es 100 Punkte. Der Riesenslalom, der am Samstag in Soldeu noch ausgetragen wird, ist die Paradedisziplin des Eidgenossen.

Odermatt ist der überragende Athlet des Winters. Bei seinem zwölften Saisonerfolg verwies er den Österreicher Marco Schwarz und den Norweger Aleksander Aamodt Kilde auf die Plätze zwei und drei. Den erneuten Sieg im Gesamtweltcup und die kleinen Kristallkugeln für den besten Super-G- und Riesenslalom-Fahrer hatte der 25-Jährige schon vorher sicher.

Der Ennepetaler Andreas Sander fuhr zum Abschluss auf Rang sechs und unterstrich noch mal seine ansteigende Form zum Saisonende. Teamkollege Romed Baumann belegte Platz 20. In der Abfahrt am Mittwoch war das deutsche Duo auf das Podest gefahren.