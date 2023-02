Skirennfahrer Schmid enttäuscht in Riesenslalom-Debakel Parallel-Weltmeister Alexander Schmid hat eine ernüchternde Rückkehr in den alpinen Weltcup erlebt. Der Skirennfahrer aus dem Allgäu schied am Samstag im Rie... dpa

Alexander Schmid ist beim Riesenslalom in den USA im ersten Durchgang ausgeschieden. Robert F. Bukaty/AP/dpa

Palisades Tahoe -Parallel-Weltmeister Alexander Schmid hat eine ernüchternde Rückkehr in den alpinen Weltcup erlebt. Der Skirennfahrer aus dem Allgäu schied am Samstag im Riesenslalom von Palisades Tahoe nach einem Fahrfehler bereits im ersten Durchgang aus. Auch seine Teamkollegen Stefan Luitz, Fabian Gratz, Anton Grammel, Julian Rauchfuß und Linus Straßer verpassten den Sprung in den Finallauf der besten 30.