Skispringer Mitfavorit auf WM-Titel: „Geile Qualität“

Planica -Die erste Skisprung-Entscheidung bei der WM in Slowenien ohne Medaille verringerte die Vorfreude der deutschen Flugkünstler auf den Teamwettkampf nicht - und die Zuversicht auch nicht.

„Wenn wir das alle ein bisschen besser machen, werden sich die anderen die Zähne ausbeißen“, sagte Normalschanzen-Silbergewinner Andreas Wellinger. „Wir haben eine geile Qualität in der Mannschaft.“ Das deutsche Quartett mit Wellinger, Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Constantin Schmid geht als Mitfavorit auf den Titel in den letzten Sprung-Wettkampf bei der Weltmeisterschaft in Planica an diesem Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport).

Deutschland startet als Titelverteidiger. Die Deutschen freuen sich nicht nur auf einen packenden Kampf um die Medaillen, sondern auch auf ein weiteres Skisprung-Fest im Tal der Schanzen. Beim Sieg von Lokalmatador Timi Zajc auf der Großschanze war die Stimmung grandios. „Es wird morgen noch voller“, sagte Wellinger am Freitagabend und lächelte. Seine Begründung: „Erstens ist Samstag, zweitens hat der Slowene heute gewonnen. Team ist einfach noch spannender als Einzel.“ Eisenbichler sagte voller Vorfreude: „Da wird es beben.“