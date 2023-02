Skisprung-Mixed holt WM-Titel - Drittes Gold für Althaus

Planica -Das deutsche Skisprung-Mixed hat bei der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica die Goldmedaille geholt.

Selina Freitag, Karl Geiger, Katharina Althaus und Andreas Wellinger setzten sich gegen die Konkurrenz durch und gewannen vor Norwegen um Tournee-Gewinner Halvor Egner Granerud und Gastgeber Slowenien.

Der Wettbewerb war von zahlreichen Windunterbrechungen und am Ende auch dichtem Schneefall geprägt. Deutschland ist im WM-Mixed auch 2015, 2017, 2019 und 2021 als Sieger hervorgegangen. Garantin war einmal mehr Einzel-Weltmeisterin Althaus.

Bereits am Samstag hatte es mehrere deutsche WM-Erfolge gegeben. Wellinger und Geiger sicherten sich im Männer-Einzel Silber und Bronze hinter dem alten und neuen Weltmeister Piotr Zyla aus Polen. Althaus und Freitag gewannen an der Seite von Anna Rupprecht und Luisa Görlich die Goldmedaille im Teamspringen der Frauen. Für die 26 Jahre alte Althaus sind weiter vier Medaillen bei dieser WM möglich. In der zweiten WM-Woche geht es auf der Großschanze weiter.