Skisprung-Routinier Ammann könnte Karriere fortsetzen

Lahti -Der Schweizer Skispringer Simon Ammann könnte seine Karriere auch im kommenden Winter fortsetzen. „Ich weiß es noch nicht“, sagte der 41-Jährige beim Weltcup im finnischen Lahti im ZDF angesprochen auf ein mögliches Ende seiner Laufbahn nach diesem Winter.

„Es gibt aber offene Fragen für mich, die in der Perspektive stimmen müssen“, sagte der Routinier. Entscheidend für den viermaligen Olympiasieger sei vorrangig, wie in der Trainerfrage bei den Schweizern entschieden wird.

Der deutsche Trainer Ronny Hornschuh hört nach dem letzten Springen des Winters in der kommenden Woche nach acht Jahren bei den Schweizern auf. Grund für die einvernehmliche Trennung des Verbandes von dem 48-Jährigen sei „die zuletzt fehlende Entwicklung“, hatte Swiss Ski mitgeteilt. Für Ammann hänge nun viel davon ab, wer als neuer Chefcoach kommt und in „welche Richtung“ dieser gehen wolle, sagte der Ex-Weltmeister, der 2002 in Salt Lake City und acht Jahre später in Vancouver jeweils Doppel-Olympiasieger geworden war.