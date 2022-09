Slowenien und Doncic patzen vor Topspiel gegen Deutschland

Köln -Titelverteidiger Slowenien hat bei der Basketball-EM überraschend gepatzt. Das Team um NBA-Superstar Luka Doncic verlor gegen Außenseiter Bosnien-Herzegowina mit 93:97 (52:49) und musste damit den ersten Rückschlag auf dem Weg zur angepeilten Titelverteidigung hinnehmen.

Doncic kam auf 16 Punkte, acht Rebounds und acht Assists, leistete sich dieses Mal aber einige Fehlwürfe und Unkonzentriertheiten. Bester Werfer des Teams war Vlatko Cancar mit 22 Punkten. Bei Bosnien, das nun auf zwei Siege und eine Niederlage kommt, erzielte vor 18 017 Zuschauern John Roberson 23 Punkte.

In der Vorrundengruppe B, die komplett in Köln gespielt wird, kommt es am Dienstagabend (21.00 Uhr/Magentasport) zum Topspiel zwischen Gastgeber Deutschland und den Slowenen. Deutschland kann dann schon einen Riesenschritt zum Gruppensieg machen. Erst vor einer Woche waren die beiden Teams in München in der WM-Qualifikation aufeinandergetroffen, Deutschland setzte sich mit 90:71 durch.