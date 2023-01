Smith erstmals Weltranglistenerster - Clemens auf Rang 19

Der Engländer Michael Smith führt nach seinem WM-Titel in London erstmals die Darts-Weltrangliste an. Das geht aus dem Ranking hervor, das der Weltverband PD...

London -Der Engländer Michael Smith führt nach seinem WM-Titel in London erstmals die Darts-Weltrangliste an. Das geht aus dem Ranking hervor, das der Weltverband PDC veröffentlichte.

Der „Bully Boy“ übernahm die Spitzenposition mit seinem 7:4-Finalsieg über den Niederländer Michael van Gerwen, der selbst auf Rang drei bleibt. Auch van Gerwen hätte mit einem WM-Titel den ersten Platz übernommen.

Der Schotte Peter Wright bleibt auf Rang zwei, während der von Gabriel Clemens besiegte Waliser Gerwyn Price von Rang eins auf vier fiel. Im Darts-Sport errechnet sich die Rangliste über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Clemens selbst steht nach seinem starken Turnier im Alexandra Palace als 19. erstmals unter den besten 20 der Welt. Die Platzierung garantiert dem „German Giant“ eine Teilnahme am Masters, das von 27. bis 29. Januar in Milton Keynes ausgetragen wird. Clemens ist wegen seines WM-Halbfinaleinzugs auch ein Anwärter für die lukrative Premier League. Eine Entscheidung darüber soll aber erst in den kommenden Wochen fallen.