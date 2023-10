So funktioniert das neue Format der League of Legends Worlds

Seoul (dpa) – -In Südkorea ist die League-of-Legends-Weltmeisterschaft in die Play-Ins gestartet. Das Format bekam einige Neuerungen verpasst, das in der Vorrunde für mehr Spannung sorgen dürfte.

In der Play-In-Phase treten weniger Teams an als zuvor. Nur die kleineren Regionen wie Vietnam, Japan und Südamerika kämpfen hier um zwei Plätze in der nächsten Runde. Da die russische Liga weiter ausgesetzt bleibt, wurde deren Platz zwischen der nordamerikanischen LCS und der hauptsächlich europäischen LEC ausgespielt - das europäische Team BDS setzte sich durch und startet in den Play-Ins.

Die Gruppenphase wird erstmals durch eine Swiss Stage ersetzt. Eine Mannschaft muss hier dreimal gewinnen, um in die Playoffs einzuziehen – wer dreimal verliert, fliegt aus dem Wettbewerb. In jeder der fünf Runden treffen Teams mit dem gleichen Spielstand aufeinander, die Paarungen werden zugelost.

Die Anzahl der Best-of-Ones wurde reduziert. In den Play-Ins wird jedes Spiel als Best-of-Three oder -Five gespielt. In der Swiss Stage ist jedes Spiel, das entweder über das Weiterkommen oder Ausscheiden von Teams entscheidet, ein Best-of-Three. Die Playoffs bleiben unverändert eine Single-Elimination-Bracket mit Best-of-Fives.