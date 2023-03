So motivierte Flick DFB-Rückkehrer Can: „Hey, höre zu“

Frankfurt/Main -Emre Can ist wieder da - nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in der Fußball-Nationalmannschaft.

Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler könnte fast zwei Jahre nach seinem letzten Länderspiel in der kommenden Woche ein Comeback im DFB-Team feiern. Bundestrainer Hansi Flick hat den kampfstarken Profi überraschend in den 24-Mann-Kader für die Testspiele gegen Peru in Mainz und Belgien in Köln berufen.

Flick hatte Can schon vor der missglückten Weltmeisterschaft in Katar Hoffnungen auf eine DFB-Rückkehr gemacht, wie er bei der Präsentation seines ersten Aufgebotes 2023 verriet. „Ich habe mit Emre vor der WM gesprochen. Ich habe ihm damals gesagt: Hey, höre zu, wir haben 2024 eine Europameisterschaft in Deutschland. Wenn deine Entwicklung so ist, wie wir uns das vorstellen, hast du hier wieder eine Chance, in die Mannschaft zu kommen. Das ist jetzt so“, sagte Flick in einer Medienrunde zur Nominierung.

Lob von Flick

In Dortmund erleben sie aktuell den bislang stärksten Can. „Seine letzten Spiele waren richtig gut auf der Sechs. Da hat er viele Dinge umgesetzt, die wir auch gerne bei uns sehen würden“, lobte nun auch Flick den aggressiven Abräumer vor der Abwehr.

Flick kennt Can schon seit dessen Zeiten in der deutschen U21-Auswahl. „Ich habe seinen Werdegang immer verfolgt. Vor der WM hat er zu wenig Spiele gehabt.“ Jetzt aber stimme die Konstanz in Dortmund.

Sein letztes von bislang 37 Länderspielen bestritt Can am 29. Juni 2021 noch unter Flicks Vorgänger Joachim Löw als Einwechselspieler beim deutschen EM-Aus gegen England in Wembley. Sein Debüt feierte er am 4. September 2015 in seiner Heimatstadt Frankfurt. Beim 3:1 gegen Polen kam Can damals über 90 Minuten als rechter Verteidiger zum Einsatz.