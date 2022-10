So wird Max Verstappen in Japan Formel-1-Weltmeister Die erste Titelchance ließ Max Verstappen ungenutzt, in Japan soll es nun besser laufen. Nach Platz sieben in Singapur hat der Niederländer bereits am kommen... dpa

Will seinen WM-Titel erfolgreich verteidigen: Max Verstappen. Danial Hakim/AP/dpa

Singapur -Die erste Titelchance ließ Max Verstappen ungenutzt, in Japan soll es nun besser laufen. Nach Platz sieben in Singapur hat der Niederländer bereits am kommenden Sonntag (7.00 Uhr/Sky) in Suzuka wieder die Chance, seinen zweiten Formel-1-Titel vorzeitig perfekt zu machen.