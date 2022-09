Sonia O‘Neill wechselt zum 1. FFC Turbine Potsdam

Berlin -Fußball-Bundesligist Turbine Potsdam verstärkt die Abwehr. Von ZNK Split wechselt Sonia O’Neill nach Potsdam, wie der Verein vor dem Testspiel gegen RB Leipzig am Sonntag mitteilte. Die 28 Jahre alte gebürtige Kanadierin spielt für die Nationalmannschaft Venezuelas und hat in Europa schon zahlreiche Stationen durchlaufen, unter anderem spielte O’Neill schon für Pink Bari (Italien), FC Fleury (Frankreich) und Rangers W.F.C. (Schottland).

„Ich bin glücklich und freue mich sehr hier in Potsdam zu sein. Ich freue mich darauf in der Bundesliga zu spielen und meine internationale Erfahrung in ein junges und talentiertes Team einzubringen“, sagte O’Neill.

Potsdam startet am 18. September mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen in die neue Liga-Spielzeit. Eine Woche zuvor muss die Mannschaft von Trainer Sebastian Middeke bei Regionalligist Viktoria Berlin in der zweiten Runde des DFB-Pokals antreten.