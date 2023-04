Sorge über Frauen-Team begleitet Freude über Medaillen Zur Freude über zwei EM-Bronzemedaillen durch Elisabeth Seitz und Milan Hosseini gesellen sich beim Deutschen Turner-Bund auch Sorgen. Mit Blick auf Olympia ... dpa

Antalya -Zwei Medaillen, beide Riegen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 für die Weltmeisterschaften qualifiziert - dennoch herrscht beim Deutschen Turner-Bund (DTB) nach den Europameisterschaften in Antalya nicht nur eitel Sonnenschein. Die Bronzemedaillen der einmal mehr tadellosen Elisabeth Seitz am Stufenbarren und des couragierten EM-Neulings Milan Hosseini am Boden konnten die Schwachstellen insbesondere bei den Frauen nicht überdecken.