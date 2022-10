Sorge um Klettermeisterin – Iran dementiert Festnahme Sie nahm ohne Kopftuch am Finale in Seoul teil. Viele sahen darin ein Zeichen der Solidarität mit den Frauen im Iran. Doch nun gibt es Sorge um den Verbleib ... dpa

Iranische Fahnen bei einer Solidaritätskundgebung für iranische Frauen vor dem EU-Ratsgebäude in Luxemburg. Nachdem Klettermeisterin Elnas Rekabi ohne Kopftuch bei den Asienmeisterschaften teilnahm, wächst die Sorge um ihren Verbleib. Virginia Mayo/AP/dpa

Teheran/Seoul (dpa) – -Weltweit sorgen sich Menschen um die iranische Klettermeisterin Elnas Rekabi. Die 33-Jährige soll sich laut Medienberichten vom Dienstag auf dem Weg zurück in ihr Heimatland befinden. Ihr Pass und Mobiltelefon sollen Berichten in den sozialen Medien zufolge beschlagnahmt worden sein, auch von einer Festnahme war die Rede. Die iranische Botschaft in Seoul wies diese Berichte kategorisch zurück. Rekabi und ihr Team würden wie geplant am Dienstag wieder nach Teheran zurückfliegen, hieß es.