Soufian Benyamina schießt Greifswalder FC zurück an die Tabellenspitze

Es ist wirklich spannend, was die Regionalliga Nordost derzeit an der Tabellenspitze bietet: zuerst dieses 3:3 des BFC Dynamo am Freitagabend im strömenden Regen gegen den FC Viktoria 1889 Berlin – zweimal egalisierten die Fußballer aus Hohenschönhausen einen Vorsprung der Kicker aus Berlin-Lichterfelde. Nachdem Rufat Dadashov im zwölften Saisonspiel sein zwölftes Tor zum 1:1 ins Netz des FC Viktoria geschossen hatte, wandelten Tobias Stockinger und Patrick Sussek die 3:1-Führung der Gäste im Sportforum noch in ein Unentschieden um.



Es war eine emotionale Partie, die auch Dynamo-Coach Dirk Kunert mitriss. Nachdem er den Ball mit Wucht gegen die Bande gekickt hatte, sah er die Gelbe Karte, woraufhin er noch mal ausholte und den Kick gegen die Bande wiederholte: Gelb-Rot (80.) war die Folge. Kunert muss sich die Partie des BFC am Sonnabend bei Rot-Weiß Erfurt nun von der Tribüne aus anschauen.

3907 Zuschauer bei Regionalliga-Topspiel in Greifswald

Dafür hatte der eine Punkt aus dem Remis sein Team vorübergehend an die Tabellenspitze der Regionalliga katapultiert. Also blickten alle, die es mit dem BFC Dynamo halten, am Sonntag gespannt nach Greifswald, wo sich der bisherige Tabellenführer Greifswalder FC mit Verfolger Energie Cottbus duellierte.



3907 Zuschauer waren ins Greifswalder Volksstadion gekommen, etwa 1000 davon aus der Lausitz angereist, Regionalliga-Rekord beim GFC. Sogar die Sonne wollte sich die Partie nicht entgehen lassen. Nach einem 0:0 zur Pause traf der Cottbuser Torjäger Frank Heike zunächst aus dem Nichts für das Team aus Brandenburg und erhöhte seine Trefferzahl auf insgesamt zehn, damit bleibt er Dadashov dicht auf den Fersen. In der Blitz-Tabelle war Cottbus zu diesem Zeitpunkt auf Platz eins vorgerückt.

Doch die Greifswalder erspielten sich Chance um Chance, die Zeit schien ihnen beinahe davonzulaufen. 90 Minuten waren um, als Soufian Benyamina mit einem leicht abgefälschten Schuss zum 1:1-Ausgleich traf. Das Volksstadion bebte, ein letzter Cottbuser Konter blieb ohne Erfolg. „Es war super, dass wir uns dafür belohnt haben, dass wir trotzdem immer weiter angerannt sind“, sagte der gebürtige Berliner Benyamina. „Die Stimmung war super. Es war das beste Saisonspiel – und es war alles dabei.“

Damit bleibt der Greifswalder FC weiterhin ungeschlagen – und weiterhin Tabellenführer (26 Punkte). Dahinter lauern mit einem Punkt Rückstand der BFC Dynamo sowie der SV Babelsberg (beide 25 Punkte), der durch den 1:0-Sieg gegen Hansa Rostock II als Tabellendritter an Energie Cottbus (24 Punkte) vorbeigezogen ist. Am kommenden Sonntag steht in Cottbus dann das Brandenburg-Derby gegen Babelsberg an – Greifswald spielt am Sonnabend bei Chemie Leipzig und Kunert schaut dem BFC in Erfurt zu. Es bleibt spannend an der Spitze der Regionalliga Nordost.