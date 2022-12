Southgates Vision: Nächte schaffen, die für immer bleiben

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate sieht sein Team bei der Fußball-WM in Katar bestens auf Kurs. „Wir sind bisher gut durch das Turnier gekommen. Wir ...

Al-Wakra -Englands Nationaltrainer Gareth Southgate sieht sein Team bei der Fußball-WM in Katar bestens auf Kurs. „Wir sind bisher gut durch das Turnier gekommen. Wir wussten, dass verschiedene Hürden vor uns liegen. Bisher haben wir alle Hürden genommen - nicht perfekt, aber bestimmt so gut wie alle anderen, das ist klar“, sagte der 52 Jahre alte Chefcoach dem TV-Sender ITV.

Darauf angesprochen, was er für das Achtelfinale am Sonntag (20.00 Uhr) in Al-Chaur gegen Senegal als besonders wichtigen Faktor sehe, antwortete Southgate: „Glaube - das ist das Wichtigste.“

England hat bei der WM 2018 und der EM 2021 jeweils das Halbfinale erreicht, ist nach dem verlorenen EM-Finale gegen Italien im Vorjahr aber weiterhin seit 1966 titellos. „Ich will das Land auf eine Reise mit uns bringen. Wir wollen Nächte schaffen, die für immer bleiben. Wir hatten einige davon und hoffen, dass es am Sonntag die nächste gibt“, sagte Southgate. England ist gegen den Afrikameister klarer Favorit.