Hin und wieder postet Mohammed El Ouahhabi noch immer diese kurze Videosequenz in den sozialen Medien. In dem Video ist er selbst zu sehen: ein Mann Anfang 30 am Pult des Berliner Abgeordnetenhauses, hohe Stirn, dunkler Bart, grauer Anzug, rot gemusterte Krawatte, hinter sich die Deutschland- und die Europafahne. Mohammed El Ouahhabi zeigt diese Bilder gern, weil sie für ihn und für andere der Beweis sind, dass ein Mensch viel erreichen kann. „Aus den Baracken in den Bundestag. Das ist meine Geschichte“, sagt El Ouahhabi.