Späte Entscheidung gegen Sparta Lichtenberg: Makkabi Berlin gewinnt Landespokal

Viel unglücklicher hätte der Gegentreffer nicht fallen können. In der Absicht seinem Torwart bei diesem Freistoß aus zentraler Position vor der Strafraumgrenze helfen zu wollen, sprintete Lukas Noack im Rückwärtslaufen nach hinten, bekam dadurch allerdings den an die Unterkante der Latte geschossenen Freistoß an den Rücken und von dort landete der Ball zwei Minuten vor Ende der Verlängerung im eigenen Tor. Berlinligist Sparta Lichtenberg hatte bis dahin aufopferungsvoll gekämpft, konnte diesen Gegentreffer nicht mehr kontern und unterlag am Ende sogar noch mit 1:3 (1:0, 1:1) gegen TuS Makkabi Berlin. Deren Spieler sprinteten zu eigenen Fans, jubelten vor ihren Anhängern und nahmen wenige Minuten später das Los für den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals in Form des golden schimmernden Berliner Landespokals entgegen.

Orientierungslose Anhänger von Sparta Lichtenberg

Während sich die Sparta-Anhänger nach und nach zielstrebig dem Ausgang näherten, wirkte der eine oder andere Fan der Lichtenberger vor der Partie ein wenig orientierungslos bei der Ankunft am S-Bahnhof Messe Süd. Während Gegner Makkabi praktisch ein Heimspiel hatte, sich die eigentliche Heimat des Vereins praktisch um die Ecke befindet, mussten die angereisten Lichtenberger erst einmal das Smartphone zücken und sich zum Mommsenstadion manövrieren lassen. Ein Ziel, welches sie sich für die kommende Saison schon einmal speichern können, werden sie doch als künftiger Oberliga-Aufsteiger auf die dort beheimateten Kicker von Tennis Borussia Berlin treffen, die aus der Regionalliga abgestiegen sind.

Am Sonnabend aber ging es um ein ganz anderes Highlight für die kommende Saison: Den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals – verbunden mit der großen Hoffnung auf ein Traumlos der Marke FC Bayern München oder Borussia Dortmund. Ein wenig Bundesligaluft und DFB-Pokalaroma des am Abend stattfindenden DFB-Pokal-Endspiels brachten zwei Fans durch den bis kurz vor Anpfiff verstopften Eingang ins Stadion: einer im Trikot von RB Leipzig mit dem Namen Laimer und einer im Leibchen von Eintracht Frankfurt mit der Aufschrift Franz. Auch ein paar andere sich den Frankfurtern bekennende Fußball-Anhänger nutzten das Berliner Landespokalfinale als Warmup für den Abend im Olympiastadion, schauten sich bei etwas günstigeren Preisen für Bratwurst und Bier neutral das Duell der beiden Teams aus Berlin Ost und West an.

Dabei konnten sie und der Rest der insgesamt 4673 Zuschauer in blau gekleidete Spieler von Makkabi, die vom Anpfiff weg aktiver und zielstrebiger zu Werke gingen und durchaus gute Gelegenheiten zur Führung hatten. Im Duell zweier künftiger Gegner in der Oberliga Nord machten die in der Ansetzung als Gastgeber gelisteten Spieler den etwas abgeklärteren Eindruck auf der für beide Mannschaften ungewohnten Bühne im Rahmen des Finaltags der Amateure, der live im Fernsehen übertragen wurde. Sparta hingegen setzte auf das Überraschungsmoment, was defensiv mal zu Fehlern, offensiv aber zu einem Elfmeter führte.

Mohamed Saloun Toure war in der zehnten Minute in das Laufduell mit Tim Häußler geschickt worden. Nach etwas zu heftigem Armeinsatz des Makkabi-Verteidigers ging Toure zu Boden – Schiedsrichter Kai Kaltwaßer verortete den Tatort im Strafraum und entschied auf Elfmeter. Die TV-Bilder auf dem kleinen Monitor der Haupttribüne aber zeigten das Foulspiel außerhalb des Sechzehnmeter-Raums. An der Entscheidung des Unparteiischen änderte das aber nichts – Daniel Hänsch verwandelte nach dreiminütiger Behandlungspause souverän ins rechte Eck.

Makkabi wirkte etwas geschockt, berappelte sich aber nach wenigen Minuten wieder und hätte durch Guilherme Henrique Lopes de Oliveira fast noch vor der Pause den Ausgleich erzielt. Sein Kopfball aber ging knapp am linken Eck vorbei. Was in Hälfte eins nicht gelang, klappte nach dem Seitenwechsel umso wuchtiger: Die Sparta-Verteidigung konnte eine Flanke nicht gut genug kläre und Häußler, der den Elfmeter verursacht hatte, entlud seinen Frust mit einem satten Linksschuss in die rechte untere Ecke (51.).

Makkabi Berlin mit Powerplay in den Schlussminuten zum Erfolg

Sparta aber wirkte keineswegs irritiert, ging sogar etwas mutiger zur Sache und verlagerte das Spielgeschehen in die Hälfte des Gegners. Chancen aber konnten sich beide Mannschaften in der Folgezeit nicht erspielen. In diesem Fall bedeutete das die Verlängerung. Und in dieser hatten die Makkabi-Spieler insbesondere in der zweiten Hälfte die größeren Energiereserven. Im Stile eines Powerplays schnürten sie die Sparta-Spieler in deren Strafraum ein, ließen aber bis zur eingangs beschriebenen 118. Minute alle Chancen liegen. Das 2:1 für Makkabi aber war verdient und der Einzug in den DFB-Pokal durch den kurz vor Abpfiff folgenden 3:1-Treffer von Caner Özcin zementiert.

Dazwischen hatten sich kurzzeitig die unterschiedlichen Emotionen nach einem Foulspiel vor der Makkabi-Bank entladen. Nach dem Abpfiff aber wussten beide Mannschaften das Ergebnis schnell einzuordnen. Aufmunternden Applaus gab es aus dem roten Sparta-Block für die eigene Mannschaft, die im Nachgang der Partie auch noch für den Berlin-Meistertitel geehrt wurde. Fangesänge erklangen im blauen Rauch von den Makkabi-Anhängern, die jetzt gespannt auf die Auslosung am 18. Juni schauen und auf den möglichst großen Gegner im DFB-Pokal hoffen.