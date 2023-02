Spandau 04 gegen Dubrovnik „ohne Angst vor großen Namen“ Diesmal soll es klappen gegen den vermeintlichen Angstgegner der Wasserballer von Spandau 04. Zum Abschluss der Hinrunde in der Champions League empfängt der... dpa

Berlin -Diesmal soll es klappen gegen den vermeintlichen Angstgegner der Wasserballer von Spandau 04. Zum Abschluss der Hinrunde in der Champions League empfängt der deutsche Rekordmeister am Mittwoch in der Schwimmhalle Schöneberg Jug Dubrovnik. „Wir gehen mit Respekt, aber ohne Angst vor großen Namen in die Begegnung. Wenn wir an uns glauben, ist alles möglich“, sagt Manager Peter Röhle.