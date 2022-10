Spandau 04 gewinnt Bundesliga-Heimspielauftakt mit 22:2 Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 ist weiter in Torlaune. Auch am 2. Bundesliga-Spieltag gewannen die Berliner am Samstag in eigener Halle ihre Saison-Heim... dpa

Der Ball liegt vor Beginn des Spiels im Wasser. Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Berlin -Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 ist weiter in Torlaune. Auch am 2. Bundesliga-Spieltag gewannen die Berliner am Samstag in eigener Halle ihre Saison-Heimpremiere gegen die White Sharks Hannover hoch mit 22:2. Das erste Match des Spieljahres hatten die Wasserfreunde beim SV Ludwigsburg 08 in Stuttgart mit 22:4 dominiert. Gegen die „Weißen Haie“ aus Niedersachsen unterstrich der personell teilweise umformierte Vizemeister unter der Regie von Neu-Coach Athanasios Kechagias seine starke Frühform.