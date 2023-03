Spandau 04 mit Männern und Frauen auf Pokal-Titelkurs Die Wasserball-Teams der Frauen und Männer von Spandau 04 nehmen am kommenden Wochenende Kurs auf den nationalen Wasserball-Pokal. Im Düsseldorfer Rheinbad t... dpa

ARCHIV - Der Ball liegt vor Beginn des Spiels im Wasser. Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Düsseldorf/Berlin -Die Wasserball-Teams der Frauen und Männer von Spandau 04 nehmen am kommenden Wochenende Kurs auf den nationalen Wasserball-Pokal. Im Düsseldorfer Rheinbad treffen die Männer am Freitag auf den OSC Potsdam (18.00 Uhr), die Frauen, die den Pokal seit 2019 viermal in Folge gewonnen haben, auf Blau-Weiß Bochum (15.00 Uhr). Die Endspiele werden am Samstag ausgetragen.