Spandau 04 muss in der Champions League „ans Limit gehen“

Berlin (dpa/bb) – -Die Wasserfreunde Spandau 04 müssen im Kampf um ein Ticket für das Finalturnier in der Wasserball-Champions League eine schwere Hürde bewältigen. Am 10. Spieltag der Hauptrunde der Gruppe B sind die Berliner am Dienstag (20.45 Uhr) bei FTC Budapest und damit dem Vorjahres-Dritten zu Gast. „FTC Budapest geht daheim als Favorit ins Becken, ist aber zu packen, wenn wir an unser Limit gehen“, sagte Manager Peter Röhle im Vorfeld optimistisch.