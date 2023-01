Spandau 04 peilt Sieg in Wasserball-Champions League an Die Wasserfreunde Spandau 04 wollen nach der Siegpremiere im fünften Spiel der Champions League nachlegen. Mit einem zweiten Erfolg am sechsten Spieltag gege... dpa

ARCHIV - Der Spandauer Team-Manager Peter Röhle instruiert seine Mannschaft. bild Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archiv

Berlin -Die Wasserfreunde Spandau 04 wollen nach der Siegpremiere im fünften Spiel der Champions League nachlegen. Mit einem zweiten Erfolg am sechsten Spieltag gegen AN Brescia am Mittwoch in der Schwimmhalle Schöneberg (19.30 Uhr) würden die Berliner ihre Chancen auf das Erreichen des Finalturniers im Frühsommer in Belgrad deutlich steigern. Aktuell ist Spandau mit fünf Punkten geteilter Fünfter in der Achtergruppe. Die ersten vier Teams erreichen das Finale.