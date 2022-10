Spandau 04 startet am Samstag auswärts in die neue Saison Wasserball-Bundesligist Spandau 04 geht ab Samstag wieder auf Titeljagd. Der 37-malige Deutsche Meister tritt zum Saisonauftakt in der Gruppe A beim SV Ludwi... dpa

Berlin -Wasserball-Bundesligist Spandau 04 geht ab Samstag wieder auf Titeljagd. Der 37-malige Deutsche Meister tritt zum Saisonauftakt in der Gruppe A beim SV Ludwigsburg 08 (15.30 Uhr) in Stuttgart an und hofft nach dem deutlichen Sieg beim Ehrl-Cup in Potsdam am vergangenen Wochenende auf einen erfolgreichen Start in die Liga.