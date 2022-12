Spandau 04 veliert in Marseille Die Wasserfreunde Spandau 04 haben ihr letztes Spiel in diesem Jahr verloren. Am 4. Spieltag der Champions-League-Hauptrunde gab es bei CN Marseille ein 7:14... dpa

Marseille (dpa/bb) – -Die Wasserfreunde Spandau 04 haben ihr letztes Spiel in diesem Jahr verloren. Am 4. Spieltag der Champions-League-Hauptrunde gab es bei CN Marseille ein 7:14 (1:2, 1:2, 3:5, 2:5). Nach ausgeglichener erster Halbzeit setzte sich der französische Champion am Mittwoch vor allem dank seiner effektiven Nutzung des Überzahlspiels nach Spandauer Wasserverweisen klar durch. Gleich acht Gegentore kassierte Spandau in Unterzahl.