Spandauer verlieren Heimspiel in der Champions League

Die Wasserballer von Spandau 04 haben ihr letztes Heimspiel in der Champions-League-Hauptrunde verloren. Durch das 10:11 am Freitagabend gegen CN Sabadell au...

Berlin -Die Wasserballer von Spandau 04 haben ihr letztes Heimspiel in der Champions-League-Hauptrunde verloren. Durch das 10:11 am Freitagabend gegen CN Sabadell aus Spanien verspielten die Berliner ihre letzte Chance auf den Einzug in das Final-8-Endturnier. Am 13. und vorletzten Spieltag tauschte Spandau als zuvor Fünfter des Achter-Rankings den Platz mit dem bisherigen Sechsten Sabadell. Nur die vier besten Vereine erreichen das Finale in Belgrad.

Der abschließende 14. Spieltag am 23. Mai hat keinen Einfluss mehr auf die top Vier: AN Brescia, VK Novi Belgrad, FTC Budapest und Jug Dubrovnik stehen als Finalteilnehmer bereits fest. Spandau tritt am letzten Spieltag in Belgrad an.

Im Duell mit Sabadell, gegen das Spandau in der Hinrunde auswärts 9:9 spielte, starteten die Berliner mit einer 2:0-Führung furios in die Partie, ließen dann aber vor allem in der Chancenverwertung stark nach. Nur im dritten Viertel ging das Team von Athanasios Kechagias noch zweimal in Führung (8:7, 9:8).

1:48 Minute vor dem Schlusspfiff hatte Sabadell beim 11:9 das Spiel entschieden, Spandau konnte in der Schwimmhalle Schöneberg nur noch Ergebniskosmetik betreiben.