Spandauer Viertelfinal-Auftakt: 25:5 gegen Krefeld 72

Berlin -Die Wasserfreunde Spandau 04 haben am Samstagabend das Auftaktmatch des Best-of-Three-Viertelfinales gegen A-Gruppen-Aufsteiger SV Krefeld 72 wie erwartet souverän mit 25:5 (5:0, 6:1, 8:2, 6:2) in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg gewonnen. Bester Torschütze war Yannek Chiru mit sieben Treffern.

Mit dem Kantersieg kann Favorit in der zweiten Partie der Serie am Sonntag (12.00 Uhr) an gleicher Stätte den Einzug in das Halbfinale perfekt machen. Nur im Falle einer überraschenden Niederlage müsste ein drittes Spiel am Montag in Krefeld bestritten werden.

Gelingt der erwartete Einzug in das Halbfinale, ist der Sieger des Viertelfinals zwischen dem Hauptrunden-Vierten Ludwigsburg 08 und den White Sharks Hannover (Stand nach zwei Spielen 1:1) der Gegner.