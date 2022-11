Spandauer Wasserballer fordern Hannover im Supercup heraus Die Wasserball-Männer von Spandau 04 wollen am Samstag im DSV-Supercup gegen Doublegewinner Waspo 98 Hannover ein Zeichen setzen. Der Gipfel findet bei Waspo... dpa

Berlin -Die Wasserball-Männer von Spandau 04 wollen am Samstag im DSV-Supercup gegen Doublegewinner Waspo 98 Hannover ein Zeichen setzen. Der Gipfel findet bei Waspo in Hannover statt, das in der vergangenen Saison beide nationalen Wettbewerbe in den Finals gegen Spandau gewann.