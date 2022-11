Spandauer Wasserballer wollen in Sabadell punkten Die Wasserfreunde Spandau 04 haben bisher eine tadellose nationale Saison absolviert und wollen nun auch in der Champions League punkten. Nach der Auftaktnie... dpa

Berlin (dpa/bb) – -Die Wasserfreunde Spandau 04 haben bisher eine tadellose nationale Saison absolviert und wollen nun auch in der Champions League punkten. Nach der Auftaktniederlage daheim gegen VK Novi Beograd soll nun an diesem Mittwoch (19.00 Uhr) bei CN Astralpool Sabadell, 20 Kilometer entfernt von Barcelona, der erste Sieg her. Die Spanier haben ihren Heimauftakt gegen FTC Telekom Budapest mit 7:10 verloren und stehen vor einer für den weiteren Verlauf des Königswettbewerbs wichtigen Standortbestimmung. Spandau kann diesmal in nahezu Bestbesetzung antreten und hat sich in den Bundesligaspielen gegen die SG Neukölln (36:6) und OSC Potsdam (19:4) stark präsentiert.