Spandauer Wasserballer zum Spitzenspiel beim ASC Duisburg

Berlin -Tabellenführer Wasserfreunde Spandau 04 tritt am Mittwoch (18.00 Uhr) in der Wasserball-Bundesliga bei Verfolger ASC Duisburg an. Es ist ein vorgezogenes Match des 6. Spieltages der Gruppe A der 1. Liga. Die Westdeutschen haben im bisherigen Saisonverlauf überraschend bei Meister Waspo Hannover mit 9:7 gewonnen und sind trotz des jüngsten 12:12 bei den White Sharks Hannover mit 9:1 Punkten als einziges Team neben Spandau ungeschlagen. Die Berliner sind mit 10:0 Punkten und 124:21 Toren Spitzenreiter.