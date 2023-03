Spandaus Wasserball-Frauen holen fünften DSV-Pokal in Serie Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 haben zum fünften Mal in Folge den DSV-Pokal gewonnen. Das Team gewann am Samstag beim Final-4-Turnier in Düsseldorf das... dpa

Düsseldorf/Berlin (dpa/bb) – -Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 haben zum fünften Mal in Folge den DSV-Pokal gewonnen. Das Team gewann am Samstag beim Final-4-Turnier in Düsseldorf das Endspiel gegen Bayer Uerdingen mit 14:9 (2:3,5:3,5:2,2:1). Zugleich revanchierte sich das Team von Trainer Marko Stamm für die bislang einzige Saisonniederlage gegen Uerdingen im Heimspiel in der Bundesliga.