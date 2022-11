Spandaus Wasserball-Frauen verlieren Auftakt in der Danube League Die Wasserballerinnen von Spandau 04 haben ihr Auftaktspiel in der Danube League verloren. Am ersten von drei Turnierwochenenden unterlagen die Berlinerinnen... dpa

Berlin -Die Wasserballerinnen von Spandau 04 haben ihr Auftaktspiel in der Danube League verloren. Am ersten von drei Turnierwochenenden unterlagen die Berlinerinnen im ungarischen Szentes am Freitagabend gegen Gastgeber VK Szentesi deutlich mit 4:12 (0:2,1:4,1:3,2:3).