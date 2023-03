Spandaus Wasserball-Teams ziehen in Pokalfinals ein Die Wasserball-Frauen und -Männer von Spandau 04 haben am Freitag beim Final-4-Turnier im DSV-Pokal in Düsseldorf das Endspiel erreicht. Nachdem am Nachmitta... dpa

Düsseldorf/Berlin -Die Wasserball-Frauen und -Männer von Spandau 04 haben am Freitag beim Final-4-Turnier im DSV-Pokal in Düsseldorf das Endspiel erreicht. Nachdem am Nachmittag die Frauen im Halbfinale Blau-Weiß Bochum mit 13:6 (4:3) besiegt hatten, waren die Männer drei Stunden später gegen OSC Potsdam erwartet überlegen mit 19:7 (5:0,3:2,6:3,5:2) erfolgreich. Wie die von Marko Stamm betreuten Frauen tat sich das Männer-Team von Athanasios Kechagias in den ersten Minuten der Partie schwer, dominierte dann aber durchweg nach Belieben.