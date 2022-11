Spanien-Coach: Genauso auch gegen Deutschland Luis Enrique will mit seiner Mannschaft den historischen Sieg zum WM-Auftakt der Spanier genießen - am Donnerstag beginnt die Vorbereitung auf den Gruppenkra... dpa

Nun geht es gegen Deutschland: Spaniens Trainer Luis Enrique gestikuliert. Francisco Seco/AP/dpa

Doha -Luis Enrique will mit seiner Mannschaft den historischen Sieg zum WM-Auftakt der Spanier genießen - am Donnerstag beginnt die Vorbereitung auf den Gruppenkracher am Sonntag gegen Deutschland.