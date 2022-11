Spanien fährt mit Leipzigs Olmo und Jungstar Fati zur WM Deutschlands Gruppengegner startet mit Dani Olmo (24) vom RB Leipzig in die WM in Katar. Der offensive Mittelfeldspieler hatte sich nach seiner Knieverletzun... dpa

Madrid -Deutschlands Gruppengegner startet mit Dani Olmo (24) vom RB Leipzig in die WM in Katar. Der offensive Mittelfeldspieler hatte sich nach seiner Knieverletzung zuletzt wieder in Top-Form gezeigt. Nationaltrainer Luis Enrique Martínez präsentierte die mit Spannung erwartete Liste des spanischen WM-Kaders mit sieben Barcelona-Spielern.