Spanien überrollt Georgien - Türkei nur 1:1

Tiflis -Die spanische Fußball-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation einen klaren 7:1 (4:0)-Sieg in Georgien gefeiert.

Bei den durchweg dominierenden Gäste tat sich vor allem Stürmer Álvaro Morata von Atlético Madrid mit drei Toren hervor (22., 40. und 66. Minute). In Tiflis trafen zudem Solomon Kverkvelia (27./Eigentor), Leipzigs Dani Olmo (38.), Nico Williams (68.) und Lamine Yamal (74.) für das Team von Trainer Luis de la Fuente. Die vom früheren Bayern-Profi Willy Sagnol betreuten Georgier durften einmal jubeln, als Giorgi Chakvetadze (49.) das zwischenzeitliche 1:4 gelang.

Der für RB-Profi Olmo eingewechselte Yamal vom FC Barcelona stellte zudem einen neuen Rekord auf: Der Offensivspieler ist nun mit 16 Jahren und 57 Tagen der jüngste Fußball-Nationalspieler in der Geschichte Spaniens. Zuvor war dies Gavi, der bei seinem Debüt im Jahr 2021 exakt 17 Jahre und 62 Tage alt war.

Schottland und Kroatien feiern klare Siege

In der Tabelle der Gruppe A rückte Spanien mit nun sechs Punkten aus drei Spielen auf Platz zwei vor. Georgien, das auf vier Punkte aus vier Spielen kommt, rutschte auf Platz vier ab. Tabellenführer ist Schottland, das beim 3:0 auf Zypern seinen fünften Sieg im fünften Spiel feierte. Die beiden ersten Teams der Fünfer-Gruppe qualifizieren sich sicher für die EM 2024 in Deutschland.

In Gruppe D feierte Kroatien ebenfalls einen klaren Sieg (5:0 gegen Lettland). Der von Stefan Kuntz trainierte Tabellenführer Türkei kam gegen Armenien nicht über ein 1:1 hinaus. Portugal siegte in Gruppe J 1:0 bei Verfolger Slowakei und bleibt damit mit der Maximalausbeute von 15 Punkten an der Spitze. Bosnien-Herzegowina bezwang Liechtenstein 2:1, Luxemburg die Gäste aus Island 3:1.