Spanier Alcaraz erreicht Viertelfinale in New York Der spanische Mitfavorit Carlos Alcaraz ist in das Viertelfinale bei den US Open der Tennisprofis eingezogen. Der 19 Jahre alte Weltranglisten-Vierte setzte ... dpa

Hat das Viertelfinale erreicht: Der Spanier Carlos Alcarez jubelt nach einem Punktgewinn. Adam Hunger/AP/dpa

New York -Der spanische Mitfavorit Carlos Alcaraz ist in das Viertelfinale bei den US Open der Tennisprofis eingezogen. Der 19 Jahre alte Weltranglisten-Vierte setzte sich in New York gegen den ehemaligen US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien durch.