Spanier Iniesta setzt Karriere bei Emirates Club fort

Ras al-Chaima -Spaniens Fußball-Legende Andrés Iniesta setzt seine Karriere als Profi fort. Der 39 Jahre alte Weltmeister von 2010 schloss sich dem in Ras al-Chaima beheimateten Emirates Club in den Vereinigten Arabischen Emiraten an.

Der Club veröffentlichte in den sozialen Medien Bilder vom Empfang des Mittelfeldstrategen. Über die Laufzeit des Vertrags wurden keine Angaben gemacht. Iniesta, der zuletzt für den japanischen Club Vissel Kobe gespielt hatte, war unter anderem mit Inter Miami in Verbindung gebracht worden. Dort spielen seit Kurzem Iniestas frühere Barça-Kollegen Lionel Messi (36), Sergio Busquets (35) und Jordi Alba (34).

Mit dem FC Barcelona hatte Iniesta einst seine erfolgreichste Zeit auf Vereinsebene erlebt. Viermal gewann er mit den Katalanen die Champions League, neunmal die spanische Meisterschaft, sechsmal den nationalen Pokal. Mit der spanischen Nationalmannschaft, für die er in 131 Länderspielen auflief, wurde Iniesta 2008 und 2012 Europameister. 2010 machte er sein Heimatland mit dem Siegtor im Finale gegen die Niederlande (1:0) zum Weltmeister.

Iniesta war im Sommer 2018 zu Vissel Kobe gewechselt, nachdem er zuvor im Verein nur für den FC Barcelona aufgelaufen war. Jüngst hatte er verlauten lassen, dass er irgendwann gern zu Barça zurückkehren würde.