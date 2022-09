Später Ausgleich: Hertha verpasst Sieg in Mainz Für Hertha BSC war der Sieg beim 1. FSV Mainz 05 lange Zeit zum Greifen nah, doch in der Nachspielzeit kassierten die Berliner noch den Ausgleich. Christoph Lother Jörg Soldwisch dpa

Hertha-Spieler im Gespräch mit Mainzer Spielern. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Thomas Frey/dpa

Mainz -Trainer Sandro Schwarz hat bei seiner Rückkehr in die alte Heimat einen Punkt mitgenommen, den erhofften Sieg mit Hertha BSC aber in der Nachspielzeit verpasst. Der langjährige Spieler und Coach des 1. FSV Mainz 05 musste sich mit den Berlinern bei seinem Ex-Club am Freitagabend trotz einer verdienten Führung mit einem 1:1 (1:0) begnügen.