Später Schock lässt Schwarz und Hertha leiden Hertha BSC holt den nächsten Punkt auf seinem mühsamen Weg aus der Krise, lässt in Mainz aber auch zwei Zähler liegen. Trainer Schwarz zieht ein positives Zw... Christoph Lother dpa

Der Berliner Lucas Tousart (l) feiert mit Dodi Lukebakio (M) und Chidera Ejuke seinen Treffer zum 1:0. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Thomas Frey/dpa

Mainz -Sandro Schwarz trat die Rückreise aus der alten Heimat etwas geknickt an. Mit der letzten Aktion das Gegentor bekommen zu haben, sei „extrem bitter“, sagte der Trainer von Hertha BSC nach dem 1:1 (1:1) bei seinem Ex-Club 1. FSV Mainz 05 am Freitagabend. „Das fühlt sich brutal an.“ Nach der Erfahrung aus der Vorwoche, in der die Berliner gegen Bayer Leverkusen (2:2) ebenfalls in der Schlussphase noch den Ausgleich kassiert hatten, sogar noch mehr.